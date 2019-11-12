Кишинёв, , 02:20 — REGNUM Парламент Молдавии 12 ноября рассмотрит инициативу Партии социалистов (ПСРМ) о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду. Как передает ИА REGNUM, юридическая комиссия парламента Молдавии провела заседание, на котором приняло заключение, что этот вопрос можно выносить на голосование.

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Депутаты от блока ACUM заседание комиссии бойкотировали. Поэтому парламентарии от ПСРМ обсуждали этот вопрос с депутатами Демпартии. Демократы в свою очередь так до сих пор и не сообщили, будут ли голосовать за отставку правительства Майи Санду.

Напомним, правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу. Поправки касаются отбора и назначения генпрокурора.

8 ноября Партия социалистов, входящая в правящую коалицию, но несогласная с предложенной Санду реформой, инициировала вотум недоверия правительству. Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку, социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка, который из-за затягивания реформы юстиции по-прежнему контролирует ряд госструктур в Молдавии.

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