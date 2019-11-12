Ла-Пас, , 01:56 — REGNUM Специальное заседание боливийского законодательного собрания 12 ноября созвала второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес с целью передачи ей полномочий по временному управлению государством.

Сначала депутаты должны будут проголосовать за отставку президента Боливии Эво Моралеса. Кроме того, перед собранием парламента должно пройти заседание Сената государства, на котором второй вице-спикер должна быть выбрана главой Сената. Согласно законодательства Боливии, перейдя на этот пост и получив одобрение парламента, Аньес может быть допущена к управлению государством.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Госдепартамент США призвал законодательное собрание Боливии ускорить принятие отставки президента страны Эво Моралеса.

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