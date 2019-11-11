Париж, , 22:04 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл сегодня, 11 ноября, во Францию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Программа визита Лаврова начнется с со встречи в резиденции посла России в Париже с представителя французской общественности, в том числе оппозиционной.

На следующий день, 12 ноября, Лавров примет участие во втором парижском Форуме мира. Также глава внешнеполитического ведомства ознакомится с представленными на форуме российскими проектами.

Также на полях форума Лавров встретится с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Напомним, что парижский форум мира — это мероприятие, которое прихвано играть мобилизующую роль в решении постоянно возникающиз сложных проблем мироустройства и защите принципе многосторонности.