Киншаса, , 22:23 — REGNUM В правящей партийной коалиции между фракцией «Народная партия реконструкции и демократии», поддерживающей бывшего президента ДРК, и фракцией «Союз за демократию и социальный прогресс», выступающей за нынешнего главу государства, возник кризис в отношениях.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, сторонники партий ведут противоборство в различных районах страны. В городах Киншаса и Луалаба члены двух лагерей продолжают публиковать агрессивные высказывания в социальных сетях против друг друга, что поставило под сомнение союз между партиями.

Кроме того, в прошедшие выходные в 2000 км от столицы ДРК в городе Луалабе сторонники бывшего главы ДРК Джозефа Кабилы подожгли плакаты с изображением нынешнего конголезского президента Феликса Чисекеди.

Партия «Союз за демократию и социальный прогресс», главой которой является Феликс Чисекеди, раскритиковала руководство Луалабы за публичное сожжение изображения действующего президента ДРК.