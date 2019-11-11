Анкара, 11 ноября 2019, 21:40 — REGNUM Турция сообщила о депортации в США и Германию двоих ранее захваченных в плен боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 ноября передает агентство Reuters.
Согласно заявлению Анкары, турецкие военные захватили в плен 287 боевиков-исламистов в ходе последней операции на северо-востоке Сирии, и уже поймали сотни террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до этого.
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