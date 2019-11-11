Стокгольм, , 22:22 — REGNUM Члены либеральной партии Швеции не поддержат запланированное голосование Шведских демократов о вынесении вотума недоверия члену Социал-демократов и министру юстиции Моргану Йоханссону после недавнего всплеска насилия в Мальмё, расположенном на юге Швеции. Об этом 11 ноября сообщила шведская газета SVT Nyheter.

«Правительство должно принять более решительные меры против банд, действующих в Мальмё. Но мы не готовы поддержать заявление о вынесении вотума недоверия», — написал Йохан Персон, один из лидеров партии Либералов, в электронном письме, адресованном SVT Nyheter.

Ранее лидер партии Шведских демократов Джимми Окессон объявил, что в 13 ноября партия планирует представить заявление об отставке Моргана Йоханссона.

«Очевидно, что министр юстиции, который в конечном итоге несет ответственность за ситуацию, не понимает всей серьезности положения и не может с ним справиться», — заявил лидер партии Шведских демократов.