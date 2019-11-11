Газни, Афганистан, , 21:28 — REGNUM 10 ноября официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганских провинций Газни (столица провинции — г. Газни), Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) и Пактия (столица провинции — г. Гардез) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких уездов вышеупомянутых провинций, где позиции боевиков наиболее сильны.

По словам официального представителя губернатора провинции Вардак, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были уничтожены оружие и боеприпасы, принадлежавшие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.