Исламабад, , 21:39 — REGNUM Открытие Картарпурского коридора для безвизового посещения паломников-сикхов из Индии значительно улучшило имидж Пакистана во всем мире. Об этом сообщил пакистанский телеканал Dunya News, ссылаясь на экспертное сообщество страны.

Телеканал приводит слова начальника кафедры экономики Университета Сваби (провинция Хайбер-Пахтунхва) профессора Мухаммада Наима. По мнению ученого, Картарпурский коридор с Индией — это подарок для сообщества сикхов от правительства Пакистана, который несомненно будет оценен во всем мире. Как отметил экономист, благодаря усилиям правительства по стабилизации экономики в страну начал поступать иностранный капитал, что также говорит об улучшении имиджа Пакистана.

Напомним, что Картарпурский коридор, который позволит паломникам-сикхам из Индии без визы посещать священные места на территории Пакистана, соединяет пакистанскую провинцию Панджаб и одноименный индийский штат. Картарпур-Сахиб в Пакистане — это место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.