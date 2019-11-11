Донецк, , 19:47 — REGNUM Недальновидность украинского президента Владимира Зеленского уже успела навредить Украине, и это вызвало падение его рейтинга, заявил 11 ноября депутат Народного Совета ДНР Александр Быкадоров в интервью «Донецкому агентству новостей».

По словам Быкадорова, Зеленский «уже успел нанести огромный ущерб» Украине, причём «в том числе своей недальновидностью». Так, он обещал уменьшить тарифы ЖКХ, добиться повышения уровня жизни людей, снизить разгул националистов.

Ничего этого не произошло, отмечает депутат. Люди почти все деньги тратят на оплату ЖКХ.

Быкадоров «Украина полностью сидит на игле МВФ, а тем временем простые украинцы с каждым днём живут всё «лучше» и всё более «по-европейски».

Напомним, рейтинг Зеленского на Украине снижается. Согласно недавним опросам, недоверие ему высказывают 24,3% украинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский политолог спрогнозировал дальнейшее падение рейтинга Зеленского