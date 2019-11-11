Аддис-Абеба, , 19:56 — REGNUM Совет министров Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД) обсуждает вопрос о рассмотрении продления сроков транзита власти, прописанного в обновленном мировом соглашении Южного Судана, с тем чтобы официально утвердить увеличение периода до перехода еще на 100 дней. Такое решение рассматривается странами-членами ИГАД в Аддис-Абебе, где проходит 69-я внеочередная сессия Совета министров ИГАД. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

На встрече глав МИД в Энтеббе, Аддис-Абеба, созванной Угандой 7 ноября, президент Южного Судана Сальва Кирр и лидер оппозиции Риек Макар договорились о продлении периода переходного режима еще на 100 дней с 12 ноября 2019 года. Однако Южный Судан не сможет приступить к реализации данного плана, если только региональный блок не одобрит соглашение в Энтеббе.

Соответственно, Совет министров ИГАД проводит обсуждения о возможном продлении и, в случае одобрения, представит конкретные указания относительно мандата и круга ведения новых механизмов обеспечения соблюдения мирного соглашения, созданных на трехстороннем саммите в Энтеббе. Специальный посланник ИГАД по Южному Судану посол Исамиаль Вайлс обратился к Совету с просьбой одобрить некоторые положения нового плана на основе консенсуса.

Председатель Совета министров ИГАД и министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу подчеркнул необходимость решения в первую очередь критических вопросов, касающихся задач, стоящих перед переходным правительством для формирования правительства единства в Южном Судане.