Москва, , 18:58 — REGNUM Порядок приватизации земли, который намерен реализовать президент Украины Владимир Зеленский, в частности допущение иностранных инвесторов к рынку только при условии референдума, вызовет большие вопросы у стран Евросоюза. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский, когда говорит об этой реформе и этом референдуме, фактически ставит под вопрос основную идею, с которой он тоже пришёл на своё место — идею евроинтеграции. Потому что вопрос о запрете продажи земли иностранным инвесторам, он не просто входит в противоречие с законодательством Европы, он рушит всё», — заявил Сосновский.

«Если в Германии вы возьмёте такое понятие, как «земельная книга». Когда Гитлер отнимал какие-то участки земли, недвижимость, дома, то остались записи в земельных книгах. Прошло 70 лет, и приходят люди, которые находят эти записи и по этим записям возвращают имущество. Без земельных книг никакая аренда, ничто не даст возможность ни одному инвестору чувствовать себя в безопасности. Поэтому, с одной стороны, это очень плохо, конечно, но, с другой стороны, это означает, что Зеленский не собирается в Европу. Европа с такими реформами просто не примет», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. Тем временем в Верховную раду уже внесён законопроект о купле-продажи земли для граждан Украины.