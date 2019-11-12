Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, разрешающий использовать нацистскую символику в ряде случаев, сообщает ИА REGNUM.

В Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Парламентарии предлагают прописать исключения. Речь идет о случаях «использования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Аналогичное исключение делается и для экстремистской символики.

Авторы обеспокоены тем, что под запрет могут попасть показ всех документальных (в том числе военной кинохроники) и художественных фильмов, книги, картины, учебные и научные пособия, фотографии из музеев и так далее, допускающие изображения нацистской атрибутики или символики в общем контексте произведений о Великой Отечественной войне. Среди запрещенных могут оказаться фильм Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965 г.), сериал Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.), киноэпопея Кармена «Великая Отечественная война. Неизвестная война» (1978 г.) и другие фильмы о войне, демонстрирующие ужасы войны, прославляющие подвиг и героизм наших солдат и офицеров, сражавшихся и победивших фашизм.

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