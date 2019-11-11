Москва, , 18:48 — REGNUM Иностранные инвесторы, уже вложившиеся в украинские агрохолдинги, внезапно могут оказаться пострадавшей стороной в ходе отмены моратория на продажу земли. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Этот вопрос про референдум — я вообще не представляю, как его на практике осуществить. Вы представляете, что сейчас почувствовали себя иностранные инвесторы, уже вложившиеся в украинские агрохолдинги? Там часть холдинга уже принадлежат Саудовской Аравии, американцам, ещё каким-то структурам. Мне любопытно, что будут делать они, если вдруг окажется, что завтра их землю могут продать-перепродать, а они не могут участвовать в этом процессе?» — заявил Корнилов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум по вопросу о возможности купли-продажи земли иностранцам и иностранным компаниям. По задумке, референдум может быть проведён уже после принятия закона о купле-продажи земли для граждан Украины.