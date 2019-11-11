Симферополь, , 17:13 — REGNUM Снижение численности населения России объясняется как естественными, демографическими причинами, так и той социальной политикой, которую проводит сегодня власть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал политолог Максим Жаров.

«Естественная убыль населения растёт не только из-за его старения, но и в результате ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Демографические программы государства, направленные на стимулирование рождаемости, прежде всего такие, как материнский капитал, перестали работать, поскольку стараниями правительства превратились исключительно в финансовый инструмент. Если так дальше пойдёт, то скоро за материнский капитал можно будет покупать воду и хлеб», — уверен политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек.

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