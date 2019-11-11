Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM Демографическая яма в России образовалась ввиду того, что жители страны не уверены в завтрашнем дне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Я предлагаю сохранить выплаты женщинам, родившим ребёнка и находящимся в декретном отпуске, в размере заработной платы. При этом выплачивать пособие в течение трёх лет. Почему матерям выплачивается только 40% от суммы заработка? Также необходимо обратить внимание на матерей-одиночек и разработать программу, реализация которой поможет им воспитать детей», — предлагает собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что Косинов также предложил обратить внимание на сельские территории, которые в настоящее время вымирают.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в период с января по сентябрь 2019 года убыль населения Ростовской области превысила 13,5 тыс. человек.

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