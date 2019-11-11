Москва, , 14:31 — REGNUM Несмотря на государственный переворот, произошедший в Боливии, президент РФ Владимир Путин всё равно посетит южноамериканский континент для участия в саммите БРИКС. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, на поездку президента, предстоящую на этой неделе в Бразилию на саммит БРИКС, ситуация в Боливии не повлияет», — сказал Песков.

По его словам, данная поездка всё равно состоится и будет проходить в соответствии с установленным ранее планом.

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку и покинул столицу страны спустя некоторое время после ультиматума военных сил. Спустя менее чем сутки в его резиденцию ворвались вооружённые люди.

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