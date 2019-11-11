Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM Россия может выбраться из демографической ямы. Однако для этого надо заниматься не словоблудием, а принимать конкретные меры. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

«Перво-наперво необходимо обратить внимание на село. Именно сельские жители всегда были нацелены на семью, создавали многодетные семьи. Сегодня село вымирает. Если не повернуться лицом к сельским жителям, то демографию не поднять», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, внимание необходимо уделить развитию семейных ферм.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за девять месяцев 2019 года убыль населения превысила 13,5 тыс. человек.

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