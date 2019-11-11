Лусака, , 14:31 — REGNUM Президент Замбии Эдгар Лунгу опроверг информацию о том, что в южноафриканской стране притесняют лидеров оппозиции, подчеркнув, что органы, запрещающие встречи сторонников оппозиционных партий, действуют в соответствии с законодательством Замбии. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, сотрудники полиции Замбии регулярно разгоняют собрания оппозиции, а на прошлой неделе применили слезоточивый газ по отношению к участникам митинга Гарри Калабы в округе Луапула.

Калаба — бывший министр финансов в правительстве президента Лунгу, который ушел в в отставку в прошлом году, заявив, что в правительственных кругах значительно усилилась коррупция.

Со своей стороны, президент Лунгу поддержал действия полиции, заявив, что «партии не имеют право на публичные собрания с 1921 по 2016 год. Если полиция считает, что собрание незаконно, она предотвращает его с целью восстановления общественного порядка», — заявил Лунгу на пресс-конференции в доме правительства в Лусаке.

По словам журналистов, президента Лунгу регулярно обвиняют в жесткой политике по отношению к своим политическим оппонентам.