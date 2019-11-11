Киев, , 13:45 — REGNUM Новая рабочая неделя Верховной рады может стать «трагической» в истории Украины, заявила лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, 11 ноября в ходе брифинга в стенах парламента.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад — распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины», — рассказал политик.

Тимошенко считает, что правительство Украины намерено продать последнее богатство Украины. По её словам, в одни руки будет отдаваться по 200 тыс. гектаров земли, что приведёт к присвоению земли крупными компаниями.

«Несколько корпораций смогут владеть Украиной», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 13 областях Украины работники сельского хозяйства перекрыли трассы в знак протеста против открытия рынка земли. Данный вопрос Верховная рада планирует рассмотреть 12 ноября.

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