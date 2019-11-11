Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По данным «НГС Новостей», Дмитрий Медведев проведёт совещание в наукограде Кольцово, где будет обсуждаться научный проект «Сибирский кольцевой источник фотонов» и развитие"Академгородка 2.0».

«По традиции к приезду высоких гостей первыми начали готовиться силовые структуры. В соседнем с наукоградом Советском районе сотрудники полиции опечатывают подвалы, а на автодороге Академгородок — Кольцово установлена камера фото‑ и видеофиксации», — пишет «Новая Сибирь».

Отметим, что в последний раз премьер-министр РФ был в Новосибирске в 2016 году.