Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Петербург выкупит еще 10 социальных объектов у застройщиков до конца 2019 года. Об этом сообщил глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

На совещании в Смольном 11 ноября утвердили перечень из пяти таких объектов: помещения под поликлиники, детский сад, подростковый клуб и МФЦ, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Они расположены в Красносельском районе.

«Объекты в высокой степени готовности, в этом году мы их покупаем, и как раз в Красносельский район, где не хватает с новой застройкой таких помещений, добавляем туда социалки, которой просто не хватает тогда. Когда у нас сейчас деньги есть, тем более, федеральные, нам, конечно, в этом году полегче», — сказал Калугин.

Напомним, из федерального бюджета в Петербург на выкуп соцобъектов из-за хронического дефицита в 2019 году поступило 10,6 млрд рублей. До конца года планируется добавить в перечень еще пять объектов.

Калугин надеется, что такая же поддержка центра сохранится и в 2020 году, потому что так быстро дефицит по «социалке» в северной столице не устранить. По его словам, переговоры на эту тему уже ведутся в кабинетах «больших начальников».

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