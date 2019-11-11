Андорра-ла-Велья, 11 ноября 2019, 11:36 — REGNUM Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии Аррманата Насир вручил верительную грамоту епископу Жоан Энрик Вивес-и-Сисилья, один из двух глав государств Андорра, сообщает Le Figaro.
В ходе встречи посол Индонезии заявил о своей приверженности укреплению двусторонних отношений между Индонезией и Андоррой в будущем. Ряд потенциальных секторов, над которыми нужно работать, включают финансы и банковское дело, креативную экономику, культуру и туризм.
Посол Индонезии также провел встречу с министром иностранных дел Андорры Марией Ибах Фон, где состоялся диалог о двустороннем и многостороннем сотрудничестве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии Арманата Насир вручил верительную грамоту принцу Альберту II во дворце Монако.
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