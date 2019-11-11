Магас, , 11:01 — REGNUM В налоговой инспекции Ингушетии — новый руководитель. На должность главы ведомства назначен Магомед Куштов, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе главы республики.

Представил руководителя ФНС по РИ главе субъекта Махмуду-Али Калиматову начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по СКФО Владимир Радченко. Он отметил большой опыт работы Магомеда Куштова в системе налоговых органов. Глава Ингушетии обозначил первоочередные задачи, стоящие пред ведомством, в том числе увеличение налоговой базы. В свою очередь Куштов поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что управление ФНС под его руководством продолжит работу по повышению доходов бюджета.

О Магомеде Куштове известно, что ему 40 лет. Он получил два высших образования в Ингушском государственном университете по специальностям «менеджмент» и «юриспруденция». В налоговых органах работает 17 лет, последние пять лет — в должности заместителя руководителя управления по Ингушетии.