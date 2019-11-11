Дамаск, , 09:42 — REGNUM Политика Соединенных Штатов в целом строится на методе проб и ошибок, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.

«Они вторглись в Афганистан — ничего не вышло. Вторглись в Ирак — ничего не вышло. Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход», — сказал Асад.

Он отметил, что проблема США заключается в том, что с точки зрения Вашингтона они в настоящее время ведут «войну на выживание», поскольку «теряют свою гегемонию».

Соединенные Штаты решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит «нет», уточнил он.

«Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут «нет». Они готовы и с ними бороться. Им нужны «инструменты», — добавил Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Дамаск обратились к международному сообществу с призывом обязать США полностью вывести свои войска из Сирии.

Так, в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению перемещённых лиц говорится, что США продолжают удерживать незаконно оккупированную 55-километровую зону в районе Эт-Танфа на юге Сирии, отказываясь предоставлять гарантии безопасности в этом районе, и фактически сорвали план ООН по расформированию лагеря беженцев «Рукбан», чтобы использовать перемещённых лиц в качестве «живого щита» для продолжения оккупации района.

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