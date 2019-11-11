Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал возобновление Ираном работ по обогащению урана и назвал это «очень плохим шагом». Об этом он написал 10 ноября на своей странице в Twitter.

«По имеющейся информации и моему убеждению, Иран, как и раньше, обогащает уран. Это — очень плохой шаг!», — написал Трамп.

Он также отметил, что передача Тегераном Вашингтону «похищенного» бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране, было бы позитивным шагом.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки и введением антииранских санкций.

Напомним также, бывший агент ФБР Левинсон пропал на территории Ирана в марте 2007 года. Представители Вашингтона заявили, что это была частная поездка, потом в СМИ появилась информация, что Левинсон прибыл в страну по спецзаданию.