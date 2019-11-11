Москва, , 08:26 — REGNUM Российский самолет наблюдения и аэрофотосъемки Ан-24, используемый для воздушной разведки, проведет наблюдательный полет над Грецией. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает газета «Красная звезда».

Как рассказал представитель военного ведомства, полет пройдет в рамках международного Договора по открытому небу. Инспекторы из России проверят территорию Греции с 11 по 15 ноября. Планируется, что разведывательный самолет пролетит 1010 км. Рыжков отметил, что на борту российского самолета также будут находиться греческие специалисты и контролировать порядок применения аппаратуры в соответствии с договором.

Напомним, многосторонний Договор по открытому небу предусматривает разведывательные полеты над территорией стран-подписантов для укрепления доверия между странами и контроля за военной деятельностью. Был подписан 23 государствами в 1992-м году. Россия ратифицировала договор в 2001-м году. В настоящее время его участниками являются 34 страны.