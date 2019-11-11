Уссурийск, Приморский край, , 08:19 — REGNUM В Уссурийске депутаты городской думы определились с новым главой города — им стал Евгений Корж, ранее уже управлявший городом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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17 голосов из 25 было отдано на голосовании по выборам мэра за Евгения Коржа, тогда как его оппонент, Михаил Павлюк, не получил ни одного голоса в свою поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, политологи, следящие за развитием событий вокруг избрания нового главы Уссурийска, отмечали безусловное лидирующее положение Евгения Коржа, который несколько лет уже занимал должность главы муниципалитета. Против назначения Коржа главой города выступали несколько депутатов городской думы, которые даже пикетировали здание краевой администрации.