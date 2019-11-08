Владивосток, , 10:15 — REGNUM Несколько депутатов Уссурийской городской думы устроили пикет перед входом в здание администрации Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты пытаются обратить внимание губернатора Приморья Олега Кожемяко к тому факту, что поддерживаемый краевой администрацией кандидат на должность главы города Уссурийск Евгений Корж ранее привлекался к ответственности за должностные преступления, что должно препятствовать его назначению. Также депутаты заявляют о многочисленных нарушениях, которые допускает конкурсная комиссия, сообщает NewsBox24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Корж, по мнению политологов, считается наиболее проходной кандидатурой на пост главы администрации Уссурийска.