Каракас, 11 ноября 2019, 06:53 — REGNUM Спусковым крючком к насилию в Боливии, развязавшему руки фашистской мафии, стал доклад Организации американских государств (ОАГ), заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.
Ответственными за насилие в Боливии, по мнению венесуэльского лидера, являются ОАГ. «Они развязали жестокие репрессии против боливийского народа, — считает Мадуро. — ОАГ являюся частью этого переворота против нашего брата Эво Моралеса».
Президент Венесуэлы завершил серию твитов еще одним призывом к спасению жизни Моралеса:
Напомним, несколько часов назад сложивший с себя полномочия президента Боливии Эво Моралес опубликовал сообщение в Twitter о том, что его дом штурмуют силовики. В свою очередь военные Боливии опровергли информацию об аресте Моралеса.
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