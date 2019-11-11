Каракас, , 06:53 — REGNUM Спусковым крючком к насилию в Боливии, развязавшему руки фашистской мафии, стал доклад Организации американских государств (ОАГ), заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

«Фашистские мафии совершают набеги на представителей власти в Боливии, сжигают дома родственников президента Эво моралеса, лидеров и общественных деятелей», — заявил Мадуро.

Ответственными за насилие в Боливии, по мнению венесуэльского лидера, являются ОАГ. «Они развязали жестокие репрессии против боливийского народа, — считает Мадуро. — ОАГ являюся частью этого переворота против нашего брата Эво Моралеса».

Президент Венесуэлы завершил серию твитов еще одним призывом к спасению жизни Моралеса:

«Я повторяю призыв ко всему демократическому сообществу, к правительствам, лидерам, политическим и общественным движениям мира отвергнуть и повысить наш голос, чтобы спасти жизнь Эво Моралеса, и в знак солидарности с демократическими правами Боливии».

Напомним, несколько часов назад сложивший с себя полномочия президента Боливии Эво Моралес опубликовал сообщение в Twitter о том, что его дом штурмуют силовики. В свою очередь военные Боливии опровергли информацию об аресте Моралеса.

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