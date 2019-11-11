Ла-Пас, , 04:58 — REGNUM В Боливии выдан орден на арест оставившего пост в результате государственного переворота президента страны Эво Моралеса, сообщил в Twitter лидер оппозиционных протестов Луис Фернандо Камачо.

«Подтверждено! Ордер на арест Эво Моралеса! — отметил Камачо. — Полиция и военные разыскивают его в Чапаре».

Ранее стало известно, что президент Боливии покинул столицу и вылетел в департамент Кочабамба. Кроме того, Моралес обратился в ряд стран с просьбой о принятии его самолета на своей территории. О возможности предоставить ему убежище заявили в Мексике.

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