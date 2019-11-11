Варшава, , 02:31 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 10 ноября в интервью The Financial Times, что «расстроен» поддержкой строительства российского газопровода Nord Stream — 2 со стороны «ключевых государств-членов ЕС».

«Действительно расстраивает, когда видишь, что такой проект пользуется большой поддержкой со стороны ключевых государств-членов ЕС» , — посетовал Моравецкий в интервью американскому изданию.

По мнению Моравецкого, поддержка «Северного потока — 2» равноценна «оплате европейскими деньгами российского оружия».

Глава польского правительства особо недоволен позицией президента Франции Эммануэля Макрона, который возобновил «стратегический диалог» с Москвой, надеется на «автономию» ЕС от США и критикует блок НАТО.

Моравецкий напомнил, что НАТО является «основным источником безопасности» для Евросоюза, «США всегда поддерживали Европу», а «Франция тратит менее 2% ВВП на оборону».

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