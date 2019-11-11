Багдад, 11 ноября 2019, 01:51 — REGNUM В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, в результате взрыва было уничтожено ещё несколько транспортных средств, 10 ноября передает агентство Reuters.
Взрыв произошел в районе, контролируемом военными. По предварительной информации, теракт не привел к жертвам среди военных и гражданского населения.
Центр иракской столицы с начала октября охвачен массовыми протестами. Основной лагерь протестующих находится на багдадской площади Тахрир, другие районы города контролируются военными.
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