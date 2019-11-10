Москва, , 20:34 — REGNUM Освобождение задержанного на польской границе украинского гражданина Игоря Мазура и передача его Польшей на поруки вызвало недоумение в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

«Хотелось бы понять, чем вызваны столь либеральные меры Польши к руководителю банды, принимавшей участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1994 — 1995 годах», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он отметил, что в запросе России на экстрадицию Игоря Мазура нет никакой политики, речь идет о реализации одного из главных принципов уголовного права — принципа неотвратимости наказания.

«Но вот если за передачей националиста Игоря Мазура на поруки украинскому консулу последует решение, допускающее возможность его возвращения на Украину, то это можно будет объяснить только политическими причинами, не имеющими никакого отношения к соблюдению законности», — сказал Клинцевич.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил об освобождении задержанного ранее на польской границе украинского гражданина Игоря Мазура.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд может освободить задержанного в Польше боевика — Саакашвили