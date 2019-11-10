Киев, , 17:56 — REGNUM Перед зданием КВЦ «Парковый» в столице Украины, в котором 10 ноября проходит съезд партии «Слуга народа» перед началом мероприятия (началось в 12:00 по местному времени) организовалось две акции протеста. Об этом 10 ноября сообщает украинское издание «Страна.ua».

Одна из групп протестующих — это предприниматели, которые выступают против законов 128-IX и 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП (физическое лицо предприниматель) и о «кешбэке», которые за некоторым исключением будут действовать через полгода. Принятые законы обязывают применять кассовые аппараты, вводят электронный чек, и предусматривают систему штрафов для представителей бизнеса.

Другая группа лиц протестовала против застройки курортной зоны Пуща-Водица.

Сообщается, что протестующими был заблокирован проход в здание КВЦ для представителей партии «Слуга народа». В частности, предприниматели задавали депутатам вопрос о том, как они голосовали за принятые законы (128-IX и 129-IX). Отмечается, что присутствующие люди кричали депутатам «Позор» («Ганьба»).

В руках у людей можно было видеть плакаты с надписями «Я не лох #SaveФОП», «Не дадим уничтожить упрощенную систему», «Защитим курорт Пуща-Водица», «Отменить убийственные законы 128-IX, 129-IX».

ИА REGNUM напоминает, 10 ноября в КВЦ «Парковый» в Киеве проходит съезд партии «Слуга народа», на котором новым главой партии избран Александр Корниенко. Ранее им был спикер Рады Дмитрий Разумков.

Спикер Рады Дмитрий Разумков больше не глава партии «Слуга народа» — СМИ