Киев, , 15:22 — REGNUM Спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова сняли с должности главы партии «Слуга народа». Об этом сообщает 10 ноября издание «Страна.ua».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 10 ноября, в Киеве в конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Парковый» проходит съезд партии «Слуга народа».

«Дмитрия Разумкова уволили с поста главы партии «Слуга народа». Проголосовали единогласно. Перешли к рассмотрению вопроса о выборах главы партии…», — сообщает украинское СМИ.

Также по сообщению издания, главой партии единогласно был избран Александр Корниенко, который являлся заместителем главы фракции «Слуга народа».

ИА REGNUM напоминает, ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, который также является председателем комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества попал в скандал в связи с перепиской в стенах Рады с женщиной, оказывающей услуги интимного характера за финансовое вознаграждение.

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