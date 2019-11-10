Ла-Пас, , 17:57 — REGNUM Глава Боливии Эво Моралес заявил, что он созовёт новые президентские выборы и полностью обновит состав Верховного избирательного суда. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Боливия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я решил полностью обновить состав Верховного избирательного суда и созвать новые всеобщие выборы», — приводит агентство слова политика.

Также на фоне протестов правой оппозиции, не признавшей итоги выборов 20 октября, Моралес в очередной раз выступил за «снижение напряжённости» в обществе.

«У всех нас есть обязательство — вернуть в Боливию мир», — обозначил президент.