Иерусалим, , 13:20 — REGNUM Вооруженные силы Израиля ранили двух палестинцев на северо-востоке Иерусалима, об этом 10 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Подробности инцидента не сообщаются, известно лишь то, что пострадавшие были экстренно госпитализированы, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, вооруженные силы Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, преимущественно в ночное время суток. В Иерусалиме режим безопасности значительно усилился в последние три месяца.

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