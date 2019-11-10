Багдад, , 13:49 — REGNUM Число жертв продолжающихся в Ираке акций протеста за последние сутки достигло семи человек, об этом 10 ноября сообщает Kurdistan24.

По данным местных СМИ граждане погибли во время столкновений в Багдаде, число пострадавших достигло 100 человек.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября. За этот период в стране погибли по меньшей мере 300 человек, около 12 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Демонстранты недовольны высоким уровнем коррупции, массовой безработицей и падением уровня жизни.

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