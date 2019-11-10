Киев, 10 ноября 2019, 12:30 — REGNUM Любой человек, который готов бороться с Путиным — «наш союзник». Об этом заявил бывший заключенный, переданный Украине Россией по обмену 7 сентября, Олег Сенцов в интервью изданию «Крым. Реалии», опубликованном 9 ноября.
Об этом Сенцов заявил в контексте вопроса журналиста издания о митингующих в Москве и в частности, об осужденном на четыре года заключения за систематическое нарушение закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях Константине Котове.
Вопрос был задан виду того, что Олег Сенцов якобы занимается общественной деятельностью, в частности интересуется судьбой украинских заключенных в РФ, и не собирается ли он посвятить свое внимание еще и московским событиям. На что Сенцов ответил, что так называемое московское дело является «вашими внутренними историями» и он не собирается лезть не в свое дело.
ИА REGNUM напоминает, Олег Сенцов был передан Украине 7 сентября в рамках обмена заключенными с РФ. В России он был приговорен к 20 годам лишения свободы за создание террористической группировки, совершившей в 2014 году на территории Крыма два теракта.
Митинги в Москве: Константин Котов приговорен к 4 годам лишения свободы