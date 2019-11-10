Ташкент, , 11:42 — REGNUM Объем финансирования системы здравоохранения вырос в несколько раз, к примеру, если в 2017 году в сферу было направлено 7,1 триллиона сумов (один доллар — 9400 сумов), то в 2019 году — уже 12,1 триллиона сумов, что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Об этом говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного Дню медицинского работника.

«Объем средств, выделяемых на лекарственные препараты, медицинские изделия, строительство и ремонт объектов здравоохранения, увеличился в три раза. За последние три года в более чем 1300 лечебных учреждениях выполнены строительно-ремонтные работы, только в текущем году они оснащены современным медицинским оборудованием в общей сложности на 100 миллионов долларов», — говорится в послании.

Президент отметил, что наряду с достигнутыми положительными результатами в системе здравоохранения есть еще ряд недостатков и насущных проблем, требующих своего решения, в последние три года на основе обращений, мнений и предложений граждан, принято более 170 правовых актов, направленных на глубокое реформирование медицинской сферы.

В целях улучшения системы медико-санитарной помощи в стране открыты 817 сельских врачебных пунктов, 798 сельских и 178 городских семейных поликлиник с женскими консультациями и кабинетами здоровья девочек, организована работа «узких» специалистов пяти профилей, пунктов круглосуточной скорой медицинской помощи и социальных аптек.

Создана единая централизованная система экстренной и скорой медицинской помощи, наиболее востребованной среди населения. Количество бригад скорой помощи увеличилось с 818 до 1666, их расположение приближено к населенным пунктам. Для обновления автотранспортного парка службы закуплено более 1500 машин.

«На основе нового подхода налажена патронажная служба. Следует особо отметить, что проводится большая работа для полного охвата патронажем одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, женщин фертильного возраста и детей. Благодаря изучению состояния здоровья населения посредством проведения медицинскими сестрами регулярных подворных обходов достигаются положительные результаты в предупреждении различных заболеваний, повышении медицинской культуры в семьях», — отметил Мирзиёев.

На местах созданы сети специализированных медицинских центров, в частности, по таким направлениям, как аллергология, онкология, нефрология и трансплантация почек, неврология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, их число достигло 16. В регионах организовано 310 специализированных отделений, 14 филиалов республиканских специализированных научно-практических медицинских центров.

Сегодня не только в столице, но и в Наманганской, Хорезмской, Ферганской, Бухарской, Кашкадарьинской и других областях успешно проводятся сложнейшие кардиохирургические операции, а в ведущих медицинских центрах — трансплантация почек и печени, стволовых клеток.

В результате создания в сфере широких возможностей для развития частного сектора число частных лечебных учреждений превысило 5300.

Помимо этого, в стране за короткое время было открыто более 100 современных совместных клиник с такими странами, как США, Россия, Китай, Германия, Индия, Турция, Южная Корея, Израиль.

«В настоящее время подготовкой квалифицированных кадров для сферы занимаются действующие в стране 7 медицинских вузов и 4 их филиала, а также 22 международных факультета, созданных совместно с престижными зарубежными медико-научными учреждениями», говорится, в частности, в послании.