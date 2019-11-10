Ташкент, 10 ноября 2019, 11:42 — REGNUM Объем финансирования системы здравоохранения вырос в несколько раз, к примеру, если в 2017 году в сферу было направлено 7,1 триллиона сумов (один доллар — 9400 сумов), то в 2019 году — уже 12,1 триллиона сумов, что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Об этом говорится в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного Дню медицинского работника.
Президент отметил, что наряду с достигнутыми положительными результатами в системе здравоохранения есть еще ряд недостатков и насущных проблем, требующих своего решения, в последние три года на основе обращений, мнений и предложений граждан, принято более 170 правовых актов, направленных на глубокое реформирование медицинской сферы.
В целях улучшения системы медико-санитарной помощи в стране открыты 817 сельских врачебных пунктов, 798 сельских и 178 городских семейных поликлиник с женскими консультациями и кабинетами здоровья девочек, организована работа «узких» специалистов пяти профилей, пунктов круглосуточной скорой медицинской помощи и социальных аптек.
Создана единая централизованная система экстренной и скорой медицинской помощи, наиболее востребованной среди населения. Количество бригад скорой помощи увеличилось с 818 до 1666, их расположение приближено к населенным пунктам. Для обновления автотранспортного парка службы закуплено более 1500 машин.
На местах созданы сети специализированных медицинских центров, в частности, по таким направлениям, как аллергология, онкология, нефрология и трансплантация почек, неврология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, их число достигло 16. В регионах организовано 310 специализированных отделений, 14 филиалов республиканских специализированных научно-практических медицинских центров.
Сегодня не только в столице, но и в Наманганской, Хорезмской, Ферганской, Бухарской, Кашкадарьинской и других областях успешно проводятся сложнейшие кардиохирургические операции, а в ведущих медицинских центрах — трансплантация почек и печени, стволовых клеток.
В результате создания в сфере широких возможностей для развития частного сектора число частных лечебных учреждений превысило 5300.
Помимо этого, в стране за короткое время было открыто более 100 современных совместных клиник с такими странами, как США, Россия, Китай, Германия, Индия, Турция, Южная Корея, Израиль.
«В настоящее время подготовкой квалифицированных кадров для сферы занимаются действующие в стране 7 медицинских вузов и 4 их филиала, а также 22 международных факультета, созданных совместно с престижными зарубежными медико-научными учреждениями», говорится, в частности, в послании.