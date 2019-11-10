Рига, , 09:00 — REGNUM Политическая элита Латвии не задумывается о будущем, поэтому западные интересанты будут использовать Ригу для того, чтобы раздражать Москву. Об этом в интервью ФАН заявил депутат сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, бывший глава МВД страны Янис Адамсонс.

«Закордонным ребятам явно не нужна стабильность на границах с РФ, что демонстрируют события на Украине и в Грузии. Как, впрочем, не нужна стабильность и в самой России, — отметил Адамсонс. — А внешним раздражителем, конечно, удобнее сделать еще и Латвию как наиболее слабое звено на балтийском плацдарме».

По мнению депутата, американские крылатые ракеты Вашингтону удобнее разместить в Латвии: «Можно было бы еще в Эстонии, но президент этой страны дружит с головой, она отказалась. А латвийский министр обороны обеими руками за. Но он, как и политическая элита Латвии, о будущем не задумывается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адамсонс назвал «бумажными экспертами, не ходившими по земле» тех, кто строит платы по захвату Калининграда.

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