Рига, , 08:42 — REGNUM «Лечиться где-то в дурке» посоветовал строящим планы нападения на Калининград латышский военный эксперт, депутат сейма Латвии и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс, сообщает 9 ноября ФАН.

Авторов выкладок о нападении на Калининград и его захвате Адамсонс назвал «бумажными экспертами, которые по земле давно не ходили». По его мнению, никчемность таких стратегов доказывает теракт 11 сентября 2001 года, который не смогли предотвратить спецслужбы. Виновными в атаке были назначена талибы, которых Вашингтон решил решительно разбить в Афганистане. Однако, «вопреки раскладам экспертов, и через 20 лет разбить не удалось». На этом основании Адамсонс, предлагает выбросить «все эти аналитические справки с докладами».

Что касается Калининграда, то любой, кто нападет на него или Крым, получит адекватный ответ от России.

«Если кто-то считает, что массой можно будет задавить российских солдат, то ему пора лечиться где-то в дурке», — завершил рассуждения латышский эксперт.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, японское издание Еastday критически прокомментировало опубликованный научным сотрудников Джеймстаунского фонда (США) доктором Ричардом Хукером доклад, в котором эксперт доказывал что НАТО сможет захватить Калининград за две недели. По данным Еastday на реализацию этого опасного и сумасшедшего плана понадобится два дня. Однако потом последует незамедлительный ответ России.

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