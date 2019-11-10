Тегусигальпа, , 10:28 — REGNUM Бывший президент Гондураса Мануэль Селайя осудил попытку правых сил осуществить государственный переворот в Боливии и отстранить от власти избранного президента Эво Моралеса. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Политик отметил, что правые пытаются повторить тот же сценарий, что и в отношении самого Селайи в июне 2009 года. Напомним, Селайя был отстранён от власти правыми военными кругами в результате государственного переворота.

Бывший глава Гондураса назвал преступлением действия боливийской оппозиции по разжиганию протестов.