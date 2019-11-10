Исламабад, , 13:15 — REGNUM 9 ноября министерство иностранных дел Пакистана прореагировало на решение Верховного суда Индии, одобрившего строительство Храма Рамы на месте разрушенной в 1992 году Мечети Бабура в городе Айодхья (штат Уттар-Прадеш).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Мухаммада Фейсала, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот шаг Индии — демонстрация того, что над религиозными меньшинствами в стране нависла угроза.

По словам Мухаммада Фейсала, Индия переписывает историю в свете «индусской нации» и идеологии Хндутвы (индусскости). Пакистанский дипломат также добавил, что усиление экстремистской идеологии в Индии ставит под угрозу мир и стабильность в регионе.

Напомним, что дело о Мечети Бабура и Храме Рамы в Айодхье — одно из главных противоречий современной Индии. Индусские националисты добивались строительства Храма Рамы на месте разрушенной мечети с 1992 года.