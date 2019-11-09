Берлин, , 07:48 — REGNUM Канцлер германии Ангела Меркель считает, что выравнивание уровня жизни на востоке и западе Германии может продолжатся еще примерно 50 лет. Об этом глава германского правительства заявила в интервью газетеSuddeutsche Zeitungв преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, который отмечается сегодня, 9 ноября.

Меркель заявила, что поначалу, сразу после объединения, казалось, что процесс интеграции пойдет быстро. Даже спустя 10 лет после объединения казалось, что пройдет еще 10 лет и уровень жизни выровняется, но все это оказалось иллюзией.

Но сейчас Меркель считает, что окончательно процесс интеграции может завершится через полвека.

Она призвала набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также научиться «сносить трудности свободы». Она пояснила, что под этой фразой понимает принятие решений.