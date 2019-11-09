Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Соединённые Штаты хотят помочь Чили отменить проведение саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году, заявил 9 ноября представитель Госдепа.

Комментируя сообщения о возможности проведения саммита АТЭС в январе 2020 года на американской территории, представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что в настоящее время стороны продолжают переговоры.

«США поддерживают решение президента Чили Себастьяна Пиньеры отменить саммит. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами о том, как лучше поддержать Чили в завершении председательства в АТЭС в этом году», — цитирует собеседника ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС планировалось провести в Чили 16−17 ноября. Однако из-за масштабных протестов в стране Пиньера принял решение отменить его. Предполагается, что мероприятие может быть перенесено в США и проведено в январе 2020 года.

Читайте также: США могут провести в январе саммит АТЭС на своей территории — МИД Малайзии

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон и Сантьяго обсуждают перенос саммита АТЭС в США