Кишинёв, , 02:11 — REGNUM Фракция Партиия социалистов в парламенте Молдавии инициировала вотум недоверия правительству Майи Санду. Как передает ИА REGNUM, причиной стало решение правительства принять на себя ответственность по ряду поправок, изменяющих процедуру выбора генпрокурора.

Вотум недоверия будет рассмотрен до среды, 13 ноября. Для отставки правительства за это должны проголосовать не менее 51 изи 101 депутата. У социалистов в парламенте 36 мандатов. Чтобы отправить правительство в отставку, им нужна поддержка, по крайней мере, части депутатов Демпартии. Всего у демократов 30 депутатов.

Ранее депутат от Демпартии Андриан Канду заявил, что демократы поддержат любое предложение об отставке правительства Майи Санду. Лидер Демпартии Павел Филип, однако, отметил, что демократы созовут заседание совета, чтобы принять решение. Вместе с тем он заявил, что это правительство «должно уйти в историю».

А президент и неформальный лидер социалистов Игорь Додон заявил, что у представителей правящей коалиции еще есть время договориться, а у правительства — отозвать поправки.

Предложенный правительством проект поправок в закон «О прокуратуре» предусматривает, что премьер выберет как минимум двух кандидатов и передаст список Высшему совету прокуроров. Затем ВСП выберет одного и передаст кандидатуру на подпись президенту. Социалисты назвали это антиконституционным.