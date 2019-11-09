Рига, , 00:11 — REGNUM Недавно избранный лидер оппозиционной партии «Согласия» Янис Урбанович считает наличие большого числа русских преимуществом Латвии — пишет портал mixnews.lv.

У элиты Латвии присутствует странное желание служить не своим, а другим интересам. Так было в советское время, так есть и сейчас, считает политик. Оказалось, что власти Латвии не умеют извлекать выгоду из ситуации. Например, большое количество русских, безусловно, преимущество страны по отношению к другим.

«Если русские и латыши договорятся здесь о понятных принципах взаимного уважения и проживания, нам всем будет все равно, кто там сидит в Кремле» — уверен Янис Урбанович.

Находиться на границе Запада и Востока не означает страдать, это «благодать Божья», которой нужно воспользоваться, заметил политик.