Гаага, Нидерланды, 8 ноября 2019, 23:40 — REGNUM Международный суд ООН опубликовал полный текст решения о признании юрисдикции по делу России против Украины, сообщило 8 ноября информационное агентство Укринформ.
Украинские журналисты сообщили, что 50-страничный текст решения им раздали в Гааге.
Напомним, Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд ООН отклонил все возражения России по данному делу и теперь может начать рассматривать его по существу.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины