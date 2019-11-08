Гаага, Нидерланды, , 23:40 — REGNUM Международный суд ООН опубликовал полный текст решения о признании юрисдикции по делу России против Украины, сообщило 8 ноября информационное агентство Укринформ.

Украинские журналисты сообщили, что 50-страничный текст решения им раздали в Гааге.

Напомним, Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд ООН отклонил все возражения России по данному делу и теперь может начать рассматривать его по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины