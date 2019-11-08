Мосул, Ирак, , 23:20 — REGNUM По словам иракских официальных лиц, ракетный обстрел военной базы США на севере Ирака был совершен из Мосула, 8 ноября передает агентство Associated Press.

База Кайяра находится в 60 километрах от Мосула. Город был освобожден от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе военной операции при участии США ещё два года назад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 8 ноября, стало известно о ракетном обстреле американской военной базы на севере Ирака. В результате атаки никто не пострадал.

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